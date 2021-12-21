В Дагестане планируют учредить стипендии для молодых ученых

МАХАЧКАЛА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана намерены выделить стипендии отличившимся в этом году молодым ученым республики. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Премьер-министром республики поддержана наша вторая инициатива о выделении стипендий лучшим молодым ученым, соответствующий документ на подписании у председателя правительства", - цитирует пресс-служба слова врио образования и науки Дагестана Яхъи Бучаева.

В ближайшие дни, как отметил Бучаев, пройдет награждение лауреатов республиканского конкурса "Лучший молодой ученый", который состоялся в этом году по шести укрупненным направлениям научной деятельности. Ожидается, что конкурс будет проходить в регионе ежегодно.

Конкурс "Лучший молодой ученый 2021 года", организованный Министерством науки и образования Дагестана, прошел в регионе с 15 по 29 ноября 2021 года с целью выявления молодых исследователей, активно занимающихся научно-исследовательской деятельностью, повышения активности научных школ и развития их вклада в социально-экономическое развитие региона.