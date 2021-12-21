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Пандемия COVID-19

В Белом доме заявили, что Байден "отлично себя чувствует" после контакта с больным ковидом

У президента США нет каких-либо симптомов заболевания, сообщила Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден чувствует себя отлично, каких-либо симптомов заболевания у него нет. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о том, не произошло ли изменений в состоянии президента после контакта с зараженным коронавирусом, о котором Белый дом сообщил в понедельник.

"У него нет симптомов. Он чувствует себя отлично. Я провела несколько часов с ним. Вскоре вы его увидите", - сказала она.

В понедельник Псаки сообщила, что сотрудник администрации президента США среднего ранга, у которого за три дня до этого был контакт с Байденом, получил положительный результат теста на COVID-19. По ее словам, Байден в последние дни дважды сдавал тест на коронавирус - 19 и 20 декабря утром, когда стало известно о том, что контактировавший с ним сотрудник заболел. Оба теста были отрицательными. В среду Байдену сделают еще один тест.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, ДженПандемия COVID-19
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