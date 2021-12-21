Темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области за две недели снизились на 30%

ПСКОВ, 21 декабря. /ТАСС/. Динамика вакцинации от коронавируса в Псковской области, где общее число инфицированных приблизилось к отметке в 70 тыс. человек, за две недели сократилась на 30%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона по итогам внепланового совещания губернатора Михаила Ведерникова с руководителями органов исполнительной власти региона, посвященного организации прививочной кампании.

"Губернатор обратил внимание на снижение динамики прививочной кампании. Последние две недели снижение числа вакцинируемых составляет порядка 30%. Эта ситуация не связана с наличием технических проблем. Медорганизациями обеспечена полная доступность вакцинации, развернута широкая сетка прививочных пунктов. Наша задача - убедить людей сделать выбор в пользу защиты своего здоровья и привиться", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличить темпы вакцинации власти региона планируют за счет вовлечения в этот процесс работающего населения и жителей старших возрастных групп.

"Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук проинформировал о подготовке постановления, согласно которому должна быть обеспечена работа по вакцинации работающих граждан в возрасте от 60 лет и старше. Раньше эта рекомендация касалась категории "65+". Кроме того, будет расширен перечень сфер, специалисты которых тесно работают с гражданами и также подлежат вакцинации", - говорится в сообщении.

В частности, подлежать вакцинации будут сотрудники адвокатских, нотариальных и ритуальных контор, охранных предприятий, а также организаций, оказывающих экскурсионные, информационные, ветеринарные, клининговые услуги, проводящих дезинфекцию и дезинсекцию, техобслуживание и ремонт автомобилей. Кроме того, это будет касаться и волонтеров.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 69 889, выздоровели 61 928 человек, 1,2 тыс. умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября ввели запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организации досуга.