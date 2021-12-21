Температура воздуха в Московском регионе опустилась до минус 22 градусов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе вечером во вторник окреп до минус 22 градусов. Такую температуру зафиксировала метеостанция в Дмитрове на севере Подмосковья. Как сообщает Гидрометцентр, всего на полградуса выше сейчас показывают столбики термометров в Черустях и Клину, а в Павловском Посаде воздух остыл до минус 20,5 градусов.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью местами может пройти небольшой снег, а температура воздуха в черте столицы ожидается до минус 24 градусов, в центре города - до минус 19 градусов. По области мороз может окрепнуть до минус 27 градусов. Днем 22 декабря метеорологи ожидают до минус 20 градусов в Москве и минус 23 градусов по области.

Коммунальные службы столицы, как сообщали в комплексе городского хозяйства мэрии, подняли до максимума температуру в системе отопления. "В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения, сейчас она максимальная и составляет 130 градусов", - сказал заместитель мэра Петр Бирюков, которого цитирует Telegram-канал комплекса. Здесь пояснили, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. "Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме",- заметили в комплексе.

В столичном регионе также продолжает действовать объявленный ранее метеорологами предпоследний в колористической шкале погодных предупреждений оранжевый уровень опасности. Он объявлен пока до 12:00 23 декабря и связан с "очень низкой температурой воздуха". "Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - отмечается на прогностической карте предупреждений по Центральному федеральному округу. Вместе с Москвой и областью оранжевым цветом на карте окрашены еще 11 регионов.