Турпоток в Калининградскую область по итогам года превысит допандемийный на 10,5%

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Турпоток в Калининградскую область по итогам 2021 года составит 1,925 млн человек, что на 10,5% выше уровня 2019 года. Об этом заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак во вторник на заседании регионального совета по туризму.

"Основные показатели 2021 года, то есть итог, на который мы выйдем, это 21,925 млн посещений, еще раз подчеркну, мы считаем <...> только тех людей, которые переночевали в Калининградской области, то есть мы не считаем людей, которые приехали на один день, мы не считаем экскурсантов", - сказал Ермак, пояснив, что под экскурсантами подразумевают туристов, которые проехали через область транзитом.

Он добавил, что туристы в области в среднем проводили четыре ночи, а средняя загрузка отелей составила 71%. Рост составил 10% к уровню 2019 года, отметил министр, заметив, что 2019 год был для области достаточно успешным с точки зрения турпотока, в том числе после введения "электронной" визы для иностранных туристов, но итог 2021 года его превзошел.

Средний доход туристов, которые приезжали в Калининград в 2021 году, составил 86 тыс. рублей в месяц, средний возраст - 41 год, при этом 58% туристов, побывавших в регионе, женщины и 42% - мужчины. 37% от общего турпотока - люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Максимальный уровень трат туристов в регионе пришелся на июль, когда гости совершили покупки в регионе на общую сумму 3 млрд рублей. Отели и рестораны заплатили по итогам года 1,215 млрд рублей налогов, что на 50% выше уровня 2019 года. Рост налоговых отчислений обусловлен как ростом оборота, так и тем, что многие предприниматели, работающие в сфере гостеприимства "вышли из тени", сообщил Ермак.

На развитие туристической отрасли в регионе из федерального и регионального бюджетов в 2021 году направили 791,1 млн рублей. Средства направлялись на развитие зон отдыха, пляжей, парковок, развитие инфраструктуры, подготовку экскурсоводов, размещение информационных щитов для туристов, популяризации туристических возможностей региона, добавил региональный министр.

Прогноз на 2022 год

Ермак сообщил, что в 2022 году в пессимистическом прогнозе регион прогнозирует рост турпотока на 6% к уровню 2021 года. Объем государственных вложений в развитие отрасли вырастет на 5% до 830,8 млн рублей, а объем налоговых отчислений от гостиниц и системы общепита увеличится на 8% до 1,3 млрд рублей. Регион ориентируется на развитие семейного туризма. С учетом мирового тренда роста популярности среди туристов мест, где снимались фильмы, Калининград видит в этом перспективу развития и этого направления, имея ввиду развитие кинопроизводства на его территории, отметил министр культуры и туризма области.