Мишустин подписал распоряжение о присвоении имен Вилкова и Ильичева бухтам на Сахалине

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении двум безымянным бухтам в акватории Тихого океана имен Героев Советского Союза - командира взвода в роте морской пехоты Николая Вилкова и краснофлотца Петра Ильичева

"В соответствии с федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Сахалинской областной думы, а также для увековечения памяти советских военных моряков - участников Великой Отечественной войны Вилкова Н. А. и Ильичева П. И. присвоить следующие наименования безымянным бухтам, расположенным в акватории Тихого океана в пределах внутренних морских вод Российской Федерации", - сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Бухты, которым присвоены имена Вилкова и Ильичева, расположены у берегов острова Юрий в южной части Курильской гряды, рядом с бухтами Широкая и Катерная.

С 9 августа по 2 сентября 1945 года в ходе 25-дневной Южно-Сахалинской и Курильской операции была разгромлена сильная группировка войск Японии. Список воинов, отдавших жизни в боях на юге Сахалина и Курильских островах, насчитывает около 2 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, высокого звания Героя Советского Союза удостоены 14 человек. Герои Советского Союза старшина первой статьи Николай Вилков и краснофлотец Петр Ильичев закрыли своими телами амбразуру дота противника.