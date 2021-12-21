Борт "Белавиа", выполняющий рейс в Ташкент, возвращается в аэропорт Минска по техпричине

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Самолет "Белавиа", выполняющий рейс из Минска в Ташкент, возвращается в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщили во вторник в Национальном аэропорту Минск.

"Борт авиакомпании "Белавиа", выполняющий рейс B2755 из Минска в Ташкент, по технической причине возвращается в аэропорт вылета, - говорится в сообщении. - Службы Национального аэропорта готовы к приему воздушного судна и обеспечению всех необходимых мероприятий для безопасной посадки".

В сообщении отмечается, что самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в 20:15 (совпадает в мск) и должен был прибыть в ташкентский аэропорт спустя пять часов. Однако, пролетая над городом Быхов (Могилевская область), воздушное судно взяло обратный курс в минский аэропорт.