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Пандемия COVID-19

Мэр Мадрида заразился коронавирусом

Хосе Луис Мартинес-Альмейда сообщил, что продолжит выполнять свои обязательства из дома

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда заразился новым коронавирусом.

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Об этом сам градоначальник сообщил во вторник в Twitter.

"После теста на антигены и ПЦР-теста мне только что подтвердили, что [мой тест] на COVID-19 положительный, - написал мэр. - Рождественские праздники будут другими, но я продолжу выполнять свои обязательства из дома".

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 5,5 млн случаев заражения, свыше 88,7 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент почти 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Сейчас темпы распространения инфекции в Испании вновь стали расти. В этой связи ранее власти разных регионов страны уже приняли новые меры, направленные на сдерживание коронавируса.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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