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Пандемия COVID-19

США рассматривают вариант отмены запрета на въезд из стран Африки

Он был введен в связи с выявлением там омикрон-штамма коронавируса

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает возможность отмены запрета на въезд в Соединенные Штаты граждан нескольких африканских государств, введенного ранее в связи с выявлением там омикрон-штамма нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

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"Я рассматриваю возможность пересмотра. Переговорю [на этот счет] со своей командой в следующие пару дней", - заявил американский лидер, комментируя вопрос о том, может ли он отменить упомянутый запрет ввиду того, что штамм "омикрон" уже широкого распространился в США и необходимость в таких ограничительных мерах, по сути, отпала.

Запрет был введен 26 ноября. Он распространился на Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Эсватини и ЮАР.

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ЮАРСШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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