Байден пообещал, что ситуация первых месяцев пандемии в США не повторится

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США и представляет повод для беспокойства, особенно для невакцинированных людей, однако тяжелая ситуация с распространением болезни, которая наблюдалась в стране в первые месяцы пандемии, не должна повториться. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме с речью на тему новых мер властей по борьбе с коронавирусом.

Президент в начале своего выступления подчеркнул, что хотел бы в первую очередь дать ответы на вопросы, которые, с его точки зрения, чаще всего задают американцы. "Во-первых, насколько сильно следует беспокоиться по поводу "омикрона", который сейчас является доминирующим штаммом и распространяется так быстро?" - сказал он. "На это есть прямой ответ: если вы полностью не вакцинированы, у вас есть серьезные поводы для беспокойства", - предупредил Байден, вновь призвав американцев сделать прививку или ревакцинироваться.

"Еще один вопрос, который задают люди, заключается в том, возвращаемся ли мы к ситуации марта 2020 года, <...> когда пандемия впервые ударила по нам. <...> Ответ: абсолютно нет", - отметил при этом глава Белого дома. Он подчеркнул, что существуют "три серьезных отличия" между той ситуацией, которая наблюдалась в начале пандемии, и тем, что имеет место сейчас. "Первое: более 200 млн американцев полностью вакцинировались", - отметил он, подчеркнув, что такие люди "защищены от госпитализации и смерти". Во-вторых, по его словам, в нынешней ситуации американские власти готовы к развитию ситуации, в том числе с точки зрения возможного роста числа госпитализаций и имеющихся в наличии запасов защитных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких. В-третьих, отметил Байден, американские специалисты теперь "знают намного больше [о коронавирусе], чем в марте 2020 года", и поэтому могут принимать более эффективные меры борьбы с ним, в том числе с точки зрения ограничения распространения инфекции.

В понедельник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что омикрон-вариант коронавируса стал доминирующим в стране. По данным, собранным за прошедшую неделю, он был выявлен у более чем 73% заразившихся. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.