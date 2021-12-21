Представители девяти стран СНГ стали лауреатами премии "Звезды Содружества"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Межгосударственные премии "Звезды Содружества" вручены лауреатам из девяти стран СНГ на торжественной церемонии, которая прошла во вторник в Москве.

"Звезды Содружества" - главная награда СНГ за высочайшие достижения в гуманитарной сфере. Ее обладателями стали ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян (Армения), авторский коллектив ученых-физиков Александр Тузиков, Сергей Золотой и Сергей Кореняко (Белоруссия), директор Института астрофизики Гулчехра Кохирова (Таджикистан), президенты национальных академий наук Мурат Джуматаев (Киргизия) и Ион Тигиняну (Молдавия). Также премии удостоены народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов, оперный певец Эльчин Азизов (Азербайджан) и руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов (Узбекистан).

"Мы живем в сложном мире, и мир находится в таком состоянии турбулентности, как принято сегодня говорить. Но здесь собрались люди, которые знают, что отношения в области культуры - это некая константа, это то, что не зависит от политической конъюнктуры. Для нас это важнее всего", - отметил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Посол Азербайджана в России, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС) Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что деятелей науки и культуры необходимо поддерживать, ведь они являются "скрепами нашего духовного пространства". "Эта премия очень важна тем, что она объединяет выдающихся людей нашего пространства СНГ, - сказал он. - Любая культура в самоизоляции может зачахнуть, культура должна взаимодействовать, культура должна общаться, она должна быть в контакте с другими культурами для того, чтобы она могла развиваться. И поэтому, мне кажется, что в этом плане наш фонд делает очень большую работу, сохраняя то огромное наследие, которое осталось с того времени, когда мы жили в одной большой стране".

На торжественной церемонии также вручалась премия "Содружество дебютов", которая ежегодно присуждается молодежи, проявившей себя в гуманитарной сфере. Награда вручалась по итогам 2020 года, который был объявлен в СНГ Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Премии удостоены научный сотрудник НИУ ВШЭ, старший преподаватель кафедры Смоленского государственного университета Антон Азаренков, преподаватели Заур Мамедов (Азербайджан), Армен Айвазян (Армения), корреспондент Екатерина Мысливец (Белоруссия), художник Алмас Нургожаев (Казахстан), солист балета Национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева Фарух Садыркулов (Киргизия), руководитель общественной организации "Русский историко-патриотический клуб" Алексей Петрович (Молдавия), заместитель начальника экскурсионного отдела Национального музея Таджикистана Муминпур Мубирхони, ведущий научный сотрудник музея Вооруженных сил Узбекистана Барно Исахова.

Мероприятие прошло в смешанном формате, спецпредставитель президента РФ Швыдкой, посол Азербайджана Бюльбюль оглы и исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов лично принимали участие в церемонии, а лауреаты подключились по видеосвязи. Специально к вручению наград Молодежный симфонический оркестр СНГ подготовил насыщенную концертную программу. В заключительном слове Швыдкой отметил, что культурные связи стран СНГ играют важную роль в образовании и науке, и выразил пожелание, чтобы молодое поколение почувствовало общее гуманитарное пространство.

Премия "Звезды Содружества"

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и МФГС 21 мая 2009 года. С тех пор эта награда за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере присуждается ежегодно. Среди лауреатов прошлых лет - Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Владимир Спиваков, Юрий Григорович, Евгений Дога и многие другие.

Лауреатам вручают диплом, почетный знак и удостоверение. Денежный эквивалент премии составляет 2 млн российских рублей.