Врио главы Ярославской области поможет в модернизации сельских отделений почты в регионе

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев во вторник встретился с представителями фракции "Единой России" в областной думе и пообещал депутатам помочь в работе по модернизации отделений почты в сельской местности. Об этом сообщила ТАСС секретарь Ярославского регионального отделения партии "Единая Россия" Ольга Хитрова.

"У нас 30 почтовых отделений находятся просто в очень плохом состоянии, в критическом. Еще в 150 отделениях требуется проведение ремонта. Михаил Яковлевич (Евраев) сказал, что знаком с почтовой деятельностью, сам работал в Минкомсвязи, и готов подключиться, помочь Ярославской области получить федеральную поддержку. Эту инициативу он поддержал", - сказала Хитрова.

Она отметила, что проблема является острой для региона. "Мы уже от фракции инициировали обращение к директору Федеральной почтовой службы, чтобы все-таки в Ярославской области мы получили федеральное финансирование", - добавила Хитрова.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщал, что партия возьмет под особый контроль реализацию программы по модернизации сельских отделений почтовой связи, депутаты от партии будут следить за обновлением каждого такого отделения. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству за четыре года модернизировать 25 тыс. отделений Почты России в сельской местности.