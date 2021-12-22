МККК призвал страны репатриировать своих граждан из лагерей для беженцев в Сирии

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал страны репатриировать своих граждан, находящихся в лагерях для беженцев в Сирии. Как заявил во вторник на брифинге в Женеве директор ближневосточного бюро МККК Фабрицио Карбони, возвращение на родину должно сопровождаться оказанием помощи детям и их семьям.

"МККК призывает государства репатриировать своих граждан, и сделать это необходимо законным образом, в соответствии с определенными стандартами и принципами, включая оказание поддержки возвращающимся детям", - отметил он.

Карбони, посетивший в начале нынешнего года сирийский лагерь для беженцев Эль-Холь, назвал условия в нем "суровыми для всех - детей и взрослых". Он обратил внимание на то, что "семьи были разделены при переводе из других лагерей или мест содержания под стражей, включая разделение детей и матерей". Как подчеркнул директор ближневосточного бюро МККК, дети "должны быть либо воссоединены со своими семьями в лагерях и репатриированы вместе с ними, либо для них должно быть организовано альтернативное попечение". "Объединение семей должно стать нормой при репатриации", поскольку это "наилучшим образом соответствует интересам ребенка", констатировал он.

Карбони напомнил, что Сирия вступает в 11-й год конфликта, и этот год "продолжает причинять боль, приносить утраты и вызывать потрясения". При этом "в особенно трудной ситуации находятся перемещенные лица" в условиях зимних холодов.

Согласно докладу Независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии, в переполненном лагере Эль-Холь проживают в условиях антисанитарии 60 тыс. человек, включая 55 тыс. женщин и детей, большинство из них являются гражданами Сирии и Ирака. С 2019 года из Эль-Холя были освобождены более 8,5 тыс. сирийцев, включая почти 4,7 тыс. детей. С сентября 2020 года по июнь 2021 года 378 женщин и детей из 13 стран были возвращены на родину.