Новогоднюю ель в Кремле подготовят к праздникам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России в среду будет готова к праздникам. Первыми украшенное дерево на Соборной площади Московского Кремля увидят журналисты.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, по традиции последних лет в Кремле проводится презентация наряженной новогодней ели. В присутствии представителей СМИ дерево украшается последними несколькими игрушками.

Елка для Кремля была спилена 14 декабря в деревне Новопареево городского округа Щелково Московской области и 16 декабря была доставлена на Соборную площадь. Высота 90-летнего дерева - около 28 м, диаметр ствола - 56 см, а размах нижних ветвей - порядка 10 м.

На украшение ели обычно уходит несколько сотен игрушек и примерно 2 км гирлянд. Предполагается, что дерево будет украшать Соборную площадь Кремля примерно три недели, после чего отправится на переработку.