Экскурсии российских музеев в TikTok посмотрели свыше 1,5 млн раз

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек посмотрели экскурсии российских музеев в TikTok в 2021 году в рамках кампании #МузейныйТикТок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Музеи проводили оригинальные экскурсии, запускали челленджи и видеогиды. В общей сложности музеи провели более 30 виртуальных экскурсий в TikTok, а суммарное количество просмотров трансляций составило более 1,5 млн. Музеи не просто рассказывали пользователям об искусстве, но создавали яркие активации, соответствующие интересам креативного сообщества платформы", - говорится в сообщении.

В инициативе #МузейныйТикТок приняли участие крупнейшие комплексы страны: Русский Музей, Музей Фаберже, Государственный Эрмитаж, Музей транспорта Москвы, Музей современного искусства "Гараж" и Государственный исторический музей.

Уточняется, что Русский музей провел серию экскурсий в формате интерактивной игры, хедлайнерами которой выступили популярные авторы платформы. Государственный Эрмитаж провел серию прямых эфиров, в которых экскурсоводом по легендарному музею стал один из амбассадоров музея кот Сигизмунд. Музей современного искусства "Гараж" предложил пользователям TikTok посмотреть виртуальную экскурсию по выставке "Спекуляции, фейки, прогнозы" и вычислить настоящего куратора среди ведущих трансляцию.

Кроме того, музеи организовывали хэштег-челленджи, участвуя в которых пользователи могли проявить свои творческие способности. "В рамках хэштег-челленджа #идувмузей от Русского Музея пользователи выкладывали ролики о своем перевоплощении в образы, изображенные на картинах или запечатленные в скульптурах музея. Суммарное количество просмотров роликов с хэштегом #идувмузей составило 95 млн. Эрмитаж предложил аудитории платформы изобразить любой экспонат из своей коллекции, представив его максимально креативно. Суммарное количество просмотров роликов с хэштегом #ОживиШедеврЭрмитажа составило более 27 млн", - отметили в пресс-службе.

Среди наиболее популярных TikTok назвал видеоролик от Государственного Эрмитажа про большой семиреченский алтарь, который хранится в зале Древней Средней Азии, набравший 987 тыс. просмотров и более 27 тыс. лайков, видео о стеклянном канфаре из Северского кургана, одного из главных шедевров Государственного исторического музея, набравший 908 тыс. просмотров, кукольный спектакль в поддержку пожилых людей "Выходные бывают только раз в неделю" в Михайловском саду Русского музея набрал 7,6 млн просмотров. Кроме того, в пресс-службе платформы отметили, что коллекция османских ятаганов, которые представлены в фонде оружия музея-заповедника "Царское Село", стала одним из самых популярных экспонатов музея среди пользователей TikTok - ролик об оружии посмотрели 1 млн раз, а также мелодию часов из проекта Государственного Эрмитажа #звукиэрмитажа, которую послушали более 2 млн раз.