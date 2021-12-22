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Борт "Белавиа", вернувшийся после вылета в Ташкент, благополучно приземлился в Минске

Посадка прошла в штатном режиме

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Борт "Белавиа", который во вторник вечером вылетел в Ташкент и по техническим причинам вынужден был вернуться в аэропорт Минск, благополучно приземлился. Об этом сообщили в пресс-службе минского аэропорта.

"В 23:30 (совпадает с мск) Boeing-737 Belavia благополучно приземлился в Национальном аэропорту. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в 20:15 (совпадает в мск) и должен был прибыть в ташкентский аэропорт спустя 5 часов. Однако, пролетая над городом Быхов (Могилевская область), воздушное судно взяло обратный курс в минский аэропорт.

На официальном сайте "Белавиа" отмечается, что вылет этого рейса из Минска ожидается в 00:30.

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