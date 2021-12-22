Первый за полтора года регулярный авиарейс из России прибыл в Гавану

ГАВАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" приземлился во вторник днем в гаванском Международном аэропорту имени Хосе Марти, передает корреспондент ТАСС.

Это первый с весны прошлого года регулярный авиарейс, осуществленный из РФ в кубинскую столицу. Полеты будут выполняться из Москвы два раза в неделю.

Власти Кубы в конце марта 2020 года закрыли страну для въезда иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса. В апреле 2021 года для российских туристов открылся курорт Варадеро, но въезд в Гавану на автомобилях и автобусах оставался закрытым до осени.

Санитарные власти Кубы с 15 ноября отменили все внутренние ограничения для кубинцев и туристов, посещающих страну. Прибывающий в страну турист должен иметь документ о том, что прошел вакцинацию. Если он отсутствует, то необходимо предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученную за 72 часа до вылета из страны пребывания.

По официальным данным, с начала пандемии на острове выявили более 964 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 8 316 человек умерли, выздоровели более 955 тыс. пациентов. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли около 9,5 млн человек. Руководство острова планирует завершить вакцинацию населения к концу года.