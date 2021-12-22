Байден распорядился привлечь тысячу военных врачей для помощи в больницах из-за ковида

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация США привлечет дополнительно тысячу медицинских специалистов из числа военнослужащих для оказания помощи в американских больницах. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

"Кроме того, я распорядился, чтобы Пентагон мобилизовал дополнительно тысячу военных, чтобы они помогли укомплектовать персоналом местные больницы и увеличить их вместимость, - сказал американский лидер. - Это тысяча военных врачей, медсестер и медиков".

"Мы уже начали перебрасывать группы медицинских специалистов. Они прибыли на этой неделе в [штаты] Висконсин и Индиана", - отметил - Байден. Президент США констатировал, что нехватка персонала является одной из самых серьезных проблем для больниц в США в условиях распространения коронавируса.

В понедельник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что омикрон-вариант коронавируса стал доминирующим в стране. По данным, собранным за прошедшую неделю, он был выявлен у более чем 73% заразившихся. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.