Курорт "Газпром" в горах Сочи откроет зимний сезон 25 декабря

СОЧИ, 22 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Газпром", расположенный в горах Сочи, откроет зимний сезон 25 декабря, говорится в соцсетях курорта.

Ранее о старте зимнего сезона сообщили два курорта из трех: "Курорт Красная Поляна" открыл катания 3 декабря, курорт "Роза Хутор" откроет трассы утром 22 декабря.

"Планируем полное открытие 25 декабря. В том числе [лыжно-биатлонного комплекса] "Лауры". "Альпика" пока что [работает] в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков курорта, ночью 25 декабря в горах ожидается до минус 13 градусов, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла. Последние несколько дней в горах идет снег, формируется плотный снежный покров.

Власти Сочи сообщали, что в период новогодних праздников Сочи посетят порядка 250 тыс. туристов, большинство из них разместятся в горном кластере. За зимний сезон город намерен принять около 1 млн гостей. По данным департамента курортов и туризма администрации Сочи, загрузка отелей горного кластера в период новогодних праздников достигнет 97%.