Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой лиц от 60 лет и медперсонала

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов министерства здравоохранения по введению четвертой дозы прививки от коронавируса людям во возрасте от 60 лет и старше и медицинским работникам. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Вечером во вторник премьер-министр Нафтали Беннет приветствовал решение экспертной комиссии [Минздрава Израиля] по противодействию пандемии начать введение четвертой дозы вакцины от ковида людям в возрасте от 60 лет и старше и медицинскому персоналу в Израиле", - говорится в заявлении.

"Это прекрасная новость, которая поможет нам преодолеть волну омикрон-штамма. Граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от ковида. Мы продолжаем быть пионерами и с четвертой дозой", - распространила канцелярия высказывания Беннета в отношении решения экспертов министерства здравоохранения.

Во вторник вечером Беннет провел в здании министерства обороны в Тель-Авиве первое в этом месяце заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу. На нем обсуждались дальнейшие шаги по предупреждению распространения омикрон-штамма в стране. В тот же день кабмин Израиля утвердил положение о том, что 50% сотрудников общественного и государственного сектора будут переведены на удаленный режим работы с 26 декабря на месяц.

Кампания по вакцинации населения препаратом американской компании Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Третью инъекцию прививки жителям страны начали делать с конца июля 2021 года. Ее могут получить те, кто сделал два укола препарата, "если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы", говорится на сайте израильского Минздрава. По сведениям министерства, к настоящему времени одну дозу вакцины получили 6,4 млн израильтян, две - 5,8 млн, три - 4,1 млн. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.