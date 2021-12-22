В ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире на 9%

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 4,1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 44 тыс. умерли. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), количество новых случаев инфицирования снизилось на 2%, а летальных исходов - на 9% по сравнению с предыдущими семью днями.

Согласно статистическим данным, приведенным в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, с 13 по 19 декабря было выявлено 4 177 622 инфицированных и зарегистрировано 44 616 летальных исходов, что соответственно на 2% и 9% меньше, чем за предшествующую неделю. Вместе с тем значительный рост заболеваемости (на 53%) и смертности (на 15%) зафиксирован в Африке. Помимо Африки заболеваемость выросла только в Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%), тогда как число летальных исходов там уменьшилось (на 6%).

На Европу приходится 63% случаев заражения за неделю и 60% смертей. Вместе с тем отмечено снижение заболеваемости на 3%, а смертность сократилась на 7%. В Америке число новых случаев инфицирования уменьшилось на 10%, а в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье - на 12%. Существенное снижение смертности зарегистрировано в Америке (на 15%) и Восточном Средиземноморье (на 12%).

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (725 750). Далее следуют Великобритания (507 984), Франция (358 175) и Германия (283 673).

По данным ВОЗ на 21 декабря, в мире с начала пандемии был зарегистрирован 274 628 461 случай заражения и 5 358 978 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 543 414, летальных исходов - на 6 488. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 50 565 638. Далее следуют Индия (34 752 164) и Бразилия (22 213 762). Летальных исходов больше всего в США - 799 942, вторую строку занимает Бразилия (617 803), третью - Индия (478 007).