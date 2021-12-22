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Вылеты четырех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержали из-за непогоды

В акватории Берингова моря объявили штормовое предупреждение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Четыре рейса местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Более чем на два часа задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, по одному в Соболеву и Оссору. Часть рейсов задерживается уже более суток - с 21 декабря.

Камчатка с ночи среды находится в зоне влияния циклона. В акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском облачно, ветер около 5 м/с.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

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