СМИ: вступил в силу запрет на посещение израильтянами США, Турции, ФРГ и еще семи стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Запрет на посещение израильтянами США, Турции, Германии, Бельгии, Венгрии, Италии, Канады, Марокко, Португалии и Швейцарии вступил в силу в среду.

Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Радиостанция отмечает, что конституционная комиссия Кнессета (парламента Израиля) одобрила во вторник соответствующее постановление кабинета министров страны. 20 декабря начал действовать запрет на посещение гражданами еврейского государства Ирландии, Испании, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов. До этого в список "красных" стран израильского Минздрава уже были внесены 50 государств Африки, а также Великобритания и Дания.

Все возвращающиеся в Израиль из обозначенных как красные государств, включая вакцинированных от ковида третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина. Посещение стран из списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям.

Из-за распространения омикрон-штамма Израиль закрыт для иностранцев с конца ноября по крайней мере до 29 декабря.