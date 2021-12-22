Израиль вновь введет ограничения в из-за омикрон-штамма

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом постановила ужесточить действующие меры для предотвращения дальнейшего распространения омикрон-штамма, в частности, вновь будут введены ограничения на количество посетителей в торговых центрах. Об этом сообщила по итогам начавшегося во вторник вечером и продолжавшегося несколько часов заседания комиссии канцелярия премьера.

"21 декабря состоялось заседание правительственной комиссии по борьбе с коронавирусом, на котором обсуждался вопрос [распространения] омикрон-штамма. Комиссия приняла следующие решения: торговые центры будут работать по правилам "лилового знака" [соблюдение предписаний Минздрава, в частности, о ношении защитных масок и социальной дистанции - прим. ТАСС] при максимальной заполняемости 1 человек на 15 кв. м площади. Вход в магазины площадью более 100 кв. м будет разрешен при предъявлении зеленого пропуска", - говорится в заявлении.

"Решения вступят в силу при условии утверждения законодательной комиссией Кнессета (парламента)", - указывается в документе.

"Зеленый пропуск в торговых центрах не будет применяться в торговых точках, которые предоставляют основные услуги [продуктовые магазины, аптеки и т. п. - прим. ТАСС], в них продолжат действовать текущие правила "лилового знака" при максимальной заполняемости 1 человек на 7 кв. м. площади", - продолжили в канцелярии. "Вход в рестораны, расположенные внутри торговых центров, будет разрешен при условии предъявления зеленого пропуска в соответствии с правилами, действующими в ресторанах в настоящее время", - добавили в ведомстве премьера.

Государственное израильское радио Kan сообщает, что, как ожидается, данные ограничения на работу торговых центров будут введены в действие с 27 декабря.

Кроме того, правительственная комиссия постановила, что в городах с высокими уровнями распространения коронавируса "в системе образования с первого по двенадцатый классы обучение в очной форме будет проводиться только в классах, в которых не менее 70% учащихся получили первую дозу вакцины", а остальные будут переведены на дистанционные формы занятий. "Решение вступает в силу немедленно для средних и старших классов (с седьмого по двенадцатый), а для начальных классов с первого по шестой - через три недели", указали в канцелярии.