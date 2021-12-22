Ущерб от преступлений с начала года в России составил 766 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в России за одиннадцать месяцев года составил 766 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 64%. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - ноябрь, с которыми ознакомился ТАСС.

"Ущерб от преступлений составил 766 млрд рублей, что на 64,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Большая часть ущерба (93,7%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в документе.

По данным МВД, по сравнению с прошлым годом на 4,2% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. "Всего выявлено 107,1 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,8%. Материальный ущерб от указанных преступлений составил 599,4 млрд рублей", - сказано в материалах ведомства.

Всего в России с начала года зарегистрировано 1 853,1 тыс. преступлений, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 31 регионах России, снижение - в 54.