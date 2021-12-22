Опрос показал, что более половины россиян выступают за включение лечения COVID-19 в ДМС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Больше половины россиян (53%) высказались за включение лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в состав программ добровольного медицинского страхования (ДМС), следует из результатов опроса (есть в распоряжении ТАСС), проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

"Респондентам предлагалось ответить на вопрос, нужно ли, с их точки зрения, включать COVID-19 в лечение по ДМС или же лечения по ОМС достаточно? 27% ответили "обязательно нужно", почти столько же (26%) - "скорее нужно". 16% опрошенных высказались против, а 30% затруднились ответить", - отмечается в исследовании.

Опрос также показал, что наличие лечения от COVID-19 в программе ДМС 32% россиян посчитали бы весомым аргументом в пользу приобретения такой страховки.

Респонденты младше 45 лет высказывались в поддержку включения такого лечения в ДМС чаще респондентов более старшего возраста: 55% опрошенных в возрасте 25-34 лет и 54% - в возрасте 18-24 лет и 35-44 лет против 46% опрошенных в возрасте 45-54 лет и старше 55 лет. Женщины высказывались за включение лечения от COVID-19 чаще мужчин (56% против 51%), а мужчины чаще были против (18% против 15%).

Чаще других о необходимости включения лечения COVID-19 в программы ДМС говорили респонденты из Тюменской (60%), Самарской (59%) и Саратовской (58%) областей, а также из Башкирии (58%), Татарстана (58%), Москвы (57%), Санкт-Петербурга (57%) и Новосибирской области (56%). Также больше половины жителей Свердловской области, Красноярского края Нижегородской и Воронежской областей придерживаются такого же мнения - 54%,53%,52%, 51%, соответственно. В Пермском крае идею поддержали 50% опрошенных, в Ростовской - 48%, в Челябинской и Московской областях - по 46%, в Краснодарском крае - 43%. Реже других о такой необходимости говорили жители Омской области (35%).

Активнее других такую услугу приветствуют банковские работники (69%), представители управления персоналом (64%) и участники маркетинговой, рекламной и PR-индустрии (64%). Реже других за это выступали респонденты рабочих профессий (36%).

В опросе приняли участие 2,68 тыс. человек трудоспособного возраста из всех федеральных округов, из них 52% - женщины и 48% - мужчины.