Два надземных перехода появятся на скоростной федеральной трассе на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Камчатки Владимир Солодов согласовал в Росавтодоре строительство двух надземных переходов на отремонтированной трассе, ведущей до главного аэропорта полуострова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Договорились поставить в план установку первых двух надземных пешеходных переходов через федеральную трассу - они обеспечат безопасность пешеходов и необходимый скоростной режим на главной автодороге края", - написал Солодов.

Он уточнил, что общий объем финансирования на дорожное строительство на 2022-2024 годы будет увеличен с 1,7 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт мостов и приведение в соответствие опорной сети региональных дорог.

Федеральная автомобильная дорога от морского порта Петропавловска-Камчатского к главному аэропорту полуострова была сдана в эксплуатацию в октябре после капитального ремонта. В рамках реконструкции трасса доведена до четырехполосного движения, установлены более 18 км барьерного ограждения, стационарного электроосвещения, 23 светофора, камеры фотовидеофиксации, оборудованы тротуары и 29 остановочных павильонов.