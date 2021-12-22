Всех учеников Оймяконского района Якутии отправили на удаленку из-за морозов

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Все ученики Оймяконского района в Якутии отправлены в среду на дистанционное обучение, температура в районе варьируется от минус 55 до 60 градусов. Об этом сообщили ТАСС в районном управлении образования.

"На дистанционное обучение переведены все обучающиеся района в связи с температурой от минус 55 градусов", - сказали в управлении.

По данным управления, самая низкая температура зафиксирована в селе Ючюгей - там она составила 60 градусов мороза.

В столице Якутии также лютуют морозы. С начала недели младшие классы учатся в дистанционном формате. Утром в среду температура в Якутске составила минус 48 градусов, ученики 1-8-х классов освобождены от очного посещения занятий.

Как сообщает Якутский гидрометцентр, температура в минус 45 градусов и ниже зафиксирована в более чем 30 пунктах наблюдения по Республике Саха (Якутия).