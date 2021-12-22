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В 150 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

В шести районах страны индекс качества воздуха составил от 209 до 304 пунктов и при норме в 50
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Описание
© Григорий Зименков/ТАСС
© Григорий Зименков/ТАСС
© Григорий Зименков/ТАСС
© Григорий Зименков/ТАСС

БАНГКОК, 22 декабря. /ТАСС/. Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Таиланда в среду в несколько раз превысил допустимую отметку. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

В шести районах страны индекс качества воздуха был повышен до фиолетового уровня (очень нездоровый) и при норме в 50 пунктов составляет от 209 до 304 пунктов, то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей. Дети и взрослые, а также люди с респираторными заболеваниями, такими как астма, должны ограничить свое нахождение на открытом воздухе.

Вместе с тем в остальных 144 районах королевства индекс качества воздуха остается на красном уровне (нездоровый) и составляет от 150 до 196 пунктов. Средний показатель качества воздуха по Таиланду составляет 172 пункта, а по Бангкоку - 151.

По состоянию на 08:40 (04:40 мск) Таиланд, по информации World's Air Pollution, занимает восьмое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. На первых семи строчках рейтинга расположились Чад, Индия, Пакистан, Иран, Китай, Бангладеш и Монголия.

Обычно пик загрязнения воздуха в Бангкоке и соседних провинциях королевства приходится на период с декабря по апрель. В это время года нет ветра, и выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в атмосфере.

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