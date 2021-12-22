В Тынде завершили капремонт больницы при поддержке Совета Федерации

ТАСС, 22 декабря. Подрядчик завершил капитальный ремонт больницы в городе Тынде Амурской области, средства на который были выделены из федерального бюджета при поддержке Совета Федерации, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Между Тындой и Советом Федерации состоялся телемост, в ходе которого сенаторам представили проведенный в хирургическом корпусе Тынды ремонт. Мероприятия проводились при поддержке Совета Федерации, средства выделили по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко. В учреждении развернуто 200 коек круглосуточного пребывания, травматологический центр. Медпомощь будет оказываться не только жителям Тынды, но и тем, кого доставят из Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, Якутии", - говорится в сообщении.

Всего на капитальный ремонт больницы ушло 249 млн рублей, в том числе 181 млн рублей из федеральных средств. Последняя сумма была выделена после обращения местного жителя, участника строительства БАМа и Героя Социалистического Труда Ивана Варшавского к Совету Федерации, где он выступил в июле 2019 года по приглашению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко.