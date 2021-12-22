В Еврейской автономной области свободно более 60% коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 22 декабря. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Еврейской автономной области (ЕАО) заполнен на 39,2%, за две недели количество занятых коек снизилось на четверть. Об этом сообщил ТАСС начальник областного департамента здравоохранения Андрей Лебедев.

"В настоящее время из 352 мест для больных с COVID-19 пациентами занято 138 (39,2%). Две недели назад было занято 230 коек (65,3%)", - сказал Лебедев.

С начала пандемии в ЕАО выявлено 11 300 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 990 человек, умерли 604 пациента. Приступили к вакцинации 60 747 человек, закончили - 54 274 гражданина. К повторной вакцинации приступили 9 037 человек, из них прошли ревакцинацию 8 383 человек.

В регионе до 25 января продлена самоизоляция людей старше 60 лет, действует масочный режим, рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. Точки общественного питания работают с 06:00 до 23:00. Фитнес-клубы, гостиницы, кинотеатры и другие заведения, предусматривающие массовое нахождение людей могут обслуживать только граждан, предоставивших QR-код, подтверждающий вакцинацию.