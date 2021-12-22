Аэропорт Челябинска, закрытый из-за снегопада, возобновил работу

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Челябинска, временно закрытый во вторник днем из-за снегопада, возобновил работу.

"Аэропорт работает в штатном режиме с 01:00 (23:00 мск). Время вылета рекомендуем уточнять на онлайн-табло", - сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.

Во вторник из-за снегопада задерживались рейсы в Москву и Красноярск. По данным синоптиков, в регионе наблюдалась облачная погода, прошел снег (0,2-2,6 мм), местами были слабые метели. Температура колебалась от минус 3 до минус 6 градусов.