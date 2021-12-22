Снежный покров в Петропавловске-Камчатском в 10 раз ниже, чем в прошлые годы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Синоптики на Камчатке назвали вторую декаду декабря в краевой столице малоснежной и морозной: в настоящий момент высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском почти в 10 раз ниже, чем в предыдущие годы, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

"По нашим наблюдениям, в Петропавловске-Камчатском в это время снежный покров всегда был около 30 см, а в этом году он составляет около 3 см", - сказали в Камчатгидромете.

Синоптики уточняют, что из-за отсутствия снега температура воздуха в краевой столице также ниже многолетних значений. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском ясно, температура воздуха - 5 градусов.