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В Якутии природоохранная прокуратура потребовала поднять затонувшие понтоны на реке Лене

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Якутии требует поднять из реки Лены понтоны, длительное нахождение которых в акватории наносит вред окружающей среде. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Установлено, что на правом берегу реки Лены расположены понтоны, - плавучие сооружения, - которые не удалены и не подняты с акватории водного объекта судовладельцем, администрацией Ленского бассейна внутренних водных путей. Длительное нахождение понтонов в акватории реки наносит существенный вред окружающей среде путем поступления коррозии металлов в воду. Выделяющиеся при этом вещества не только оседают на дне, но и разносятся течением, что негативно влияет на качество воды, растительный и животный мир", - говорится в сообщении.

Якутская природоохранная прокуратура обратилась в суд с заявлением о возложении на ответчика обязанности поднять и удалить с реки Лены два понтона. Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, понтоны находятся на территории Хангаласского района.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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