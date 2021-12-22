В Забайкалье сделали бесплатными фитнес-залы для переболевших коронавирусом пенсионеров

ЧИТА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края по предложению губернатора Александра Осипова выделило 2,9 млн рублей, чтобы организовать бесплатное посещение фитнес-залов для жителей старше 60 лет, которые переболели коронавирусом. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов внес предложение расширить перечень мероприятий регионального проекта "Здоровое Забайкалье". В частности, запустить программу свободного посещения фитнес-залов для людей старшего поколения, переболевших COVID-19. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 2,9 млн рублей. Ежемесячно спортивно-тренажерные залы смогут посещать 146 человек, в год - 1 752 забайкальца", - говорится в сообщении.

Услуги переболевшим пенсионерам будут предоставлять два фитнес-клуба в Чите, уже разработаны программы спортивной реабилитации с учетом уровня физической подготовленности и индивидуальных особенностей пожилых людей. Также для пожилых жителей власти подобрали систему специальных абонементов, которые включают в себя посещение сауны, массаж, групповые упражнения, суставную гимнастику.

Всего в регионе коронавирусом заразились 94 530 человек, выписаны 82 010 жителей, 2 101 пациент умер. Из-за высокого уровня заболеваемости с 25 октября введены QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании для доступа в заведения общепита и досуга, с 8 ноября требование распространяется и на торговые центры.

Краевой проект "Здоровое Забайкалье" запущен по инициативе губернатора Александра Осипова в апреле 2021 года. С тех пор было охвачено более 50 населенных пунктов и сел, из которых приезжали пациенты, либо сами врачи оказывали консультации на местах.