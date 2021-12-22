Следов минирования в эвакуированных ТЦ и школах Тюмени не обнаружили

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено в эвакуированных школах и ТЦ Тюмени, за ночь обследование объектов завершилось. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

Массовая эвакуация во всех школах и ТЦ Тюмени велась 21 декабря из-за сообщения об угрозе массового "минирования".

"Ночью завершили обследования школ и ТЦ. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ситуацию с эвакуацией прокомментировал в ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщив, что сотрудники полиции и сотрудники Росгвардии осуществляют все необходимые оперативные мероприятия. "Уверен, что такие сообщения все ложные. Но такие шутники в кавычках доставляют всем, конечно, большие хлопоты. <...> Оперативные сотрудники, я уверен, найдут этого "шутника", - сказал Моор.