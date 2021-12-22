Глава ЮНЕСКО рассказала о желании посетить Москву

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле рассказала, что хотела бы приехать в Москву.

"Я в первую очередь хотела бы посмотреть на московский снег. Мне лично не хватает Москвы в этот период пандемии, которая ограничила возможность поездок, личных встреч и в какой-то степени отдалила нас друг от друга", - сказала Одре Азуле в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Так же Азуле планирует принять участие в заседании всемирного комитета по культурному наследию, которое пройдет в Казани летом будущего года.

"Россия выступила инициатором предстоящего заседания всемирного комитета по культурному историческому наследию, которое пройдет предстоящим летом в Казани. Я очень этому рада, потому что это позволит мне еще раз побывать в этом городе, который также включен в список всемирного наследия", - сказала Азуле. По ее словам, это будет "большая встреча, посвященная вопросам всемирного наследия".

Она также поздравила всех россиян с наступающими новогодними праздниками. "Я хотела бы обратиться со словами искренней благодарности к народу России, к моим друзьям и к тем, с кем я не знакома. Я хотела бы пожелать вам хорошо провести праздники, - сказала Азуле, обращаясь к россиянам. - Надеюсь, что скоро снова окажусь в России и еще раз смогу прикоснуться к вашему культурному наследию".

"Я знаю, что россияне - это народ огромной культуры, высокообразованный, приверженный сотрудничеству в сфере культуры, образования и науки", - подчеркнула генеральный директор ЮНЕСКО.

Полностью интервью с главой ЮНЕСКО будет показано на телеканале "Россия-24" в программе "Формула власти".