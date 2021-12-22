В Петербурге в новогоднюю ночь ожидаются морозы до минус 14 градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Четырнадцатиградусные морозы ожидаются в Санкт-Петербурге в ночь на 1 января, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В Санкт-Петербурге <…> термометры покажут от минус 9 до минус 14 градусов. При этом отсутствие в прогнозах до конца декабря продолжительных оттепелей гарантирует петербуржцам наличие снега и в новогоднюю ночь", - добавил Леус.

Предыдущие пять лет в новогоднюю ночь в Петербурге была относительно теплая погода, она менялась от минус четырех до плюс одного градуса. "Последние морозы наблюдались, как и в Москве, при наступлении 2016 года. Тогда минимум составил минус13 градусов", - отметил синоптик.