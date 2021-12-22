В аэропорту Внуково открылся информационный центр для туристов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый туристско-информационный центр открылся в аэропорту "Внуково". Он стал четвертым подобным центром, который расположен на территории Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Новый туристско-информационный центр (ТИЦ) появился на первом этаже (зона прилета) в Терминале А аэропорта Внуково. Он представляет собой брендированную информационную стойку с надписью "Discover Moscow. Tourist Centre". В Москве уже работают три подобных объекта: флагманский ТИЦ в парке Зарядье, на Белорусском вокзале и в терминале аэропорта "Домодедово", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что сотрудники инфоцентра - опытные экскурсоводы. Они будут консультировать и отвечать на все возникающие у туристов вопросы на русском и иностранных языках. Также помогут составить индивидуальный маршрут по Москве и при желании познакомят с возможностями цифрового туристического сервиса Russpass. В нем доступно уже более 3,5 тыс. туристических предложений по всей России: туры, маршруты, экскурсии и достопримечательности. На сервисе также можно купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать гостиницу и столик в ресторане.

"При желании гости города смогут получить необходимую информацию в ТИЦ самостоятельно: для этого на стойке установлена сенсорная панель. С ее помощью можно найти главные достопримечательности, их адрес и режим работы, вывести на экран интерактивную карту различных культурных, образовательных и гастрономических маршрутов", - добавил собеседник агентства.

Помимо этого, любой желающий сможет бесплатно взять на стойке карту Москвы в удобных форматах: в виде листа А3 и складную карманного формата. Кроме того, туристам предложат брошюры-путеводители.