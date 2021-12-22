В Японии впервые выявили штамм "омикрон" у тех, кто не был за границей

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Новый омикрон-штамм коронавируса впервые выявлен в Японии у жителей страны, которые не были в последнее время за границей. Три таких случая зафиксированы в западном городе Осака, сообщил в среду на заседании регионального штаба по мерам против распространения инфекции губернатор одноименной префектуры Хирофуми Ёсимура.

"Мы получили данные, что три члена одной семьи заразились новым штаммом "омикрон". Они не были в последнее время за границей, и мы не знаем, каким именно образом они заразились. Все они госпитализированы, симптомы у них легкие", - сказал он.

Всего в Японии к настоящему времени было выявлено около 90 случаев заражения штаммом "омикрон". Все они фиксировались у прилетевших из-за границы после прохождения проверки в аэропортах.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 115 странах.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.