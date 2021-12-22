В Москве на базе Боткинской больницы заработал первый в России 5G-полигон

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый в России 5G-полигон заработал на базе Боткинской больницы в Москве. Здесь будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, городскую клиническую больницу имени С. П. Боткина выбрали не случайно. Это одно из самых продвинутых и оснащенных учреждений столичного здравоохранения. В 2018 году больница получила грант правительства Москвы за внедрение инноваций в лечебную практику. Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci, совсем недавно врачи были удостоены премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку инновационных технологий лечения пациентов с панкреонекрозом.

"Таким образом, Боткинская больница является одним из флагманов городского здравоохранения. Нам интересны возможности применения технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) в хирургии, обеспечение быстрой передачи получаемых при инструментальных исследованиях объемных файлов между организациями и иные направления, способные повысить качество медицинской помощи в столице", - приводятся в сообщении слова Раковой.

В будущем на базе полигона планируется проводить прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов инновационных медицинских решений и услуг, работающих на базе сети 5G. Кроме того, протестировать свои разработки на практике на базе пятого поколения связи смогут стартапы.