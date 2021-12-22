Власти Казахстана заявили, что речи о дерусификации в стране не идет

НУР-СУЛТАН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана стремятся к корректному использованию казахского языка в стране, речи о какой-либо дерусификации не идет. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев в опубликованном в среду интервью интернет-проекту "Открытый диалог 2.0".

В начале декабря парламент Казахстана одобрил внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам визуальной информации, которые предполагают необходимость использования преимущественно казахского языка на указателях и рекламных вывесках. Соответствующий закон направлен на подпись президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

"Никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках", - сказал Абаев, комментируя изменения в законодательстве.

По его словам, депутаты парламента республики озадачились данным вопросом, поскольку в наружной рекламе, вывесках и даже меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо применяется некорректно. "Поэтому в законопроекте прописаны требования по соблюдению аутентичного перевода и норм орфографии. Или еще один аспект - корректное, исторически обусловленное написание названий населенных пунктов", - пояснил Абаев.

Он считает, что в настоящее время с русским языком при наружном применении нет никаких проблем. "А у казахского, к сожалению, есть. Мы должны исправить ситуацию и будем делать это за счет более качественного контроля использования государственного [казахского] языка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка, уважительное отношение к нему", - указал первый заместитель руководителя администрации президента.

Согласно действующему законодательству, бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости - и на других языках. Новые требования предполагают использование в обязательном порядке казахского языка, а русский и другие языки могут применяться в случае необходимости.