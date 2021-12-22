Под Иркутском завершается работа над проектами рекультивации БЦБК и "Усольехимпрома"

ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Проекты рекультивации промышленных площадок Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и "Усольехимпрома" в Иркутской области, где находятся крупные очаги загрязнения, будет готова к маю 2022 года. Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова в среду во время прямого эфира в социальных сетях.

"В настоящий момент заканчивается разработка проектной документации. И до мая 2022 года должен быть [получен] проект с техническими и технологическими решениями по ликвидации этих двух площадок, с [пройденной] государственной экологической экспертизой и главгосэкспертизой. И уже с 2022 года, с осени, должна начаться на этих дух площадках непосредственно рекультивация и ликвидация того вреда, который был накоплен за весь период существования данных промышленных предприятий", - сказала министр.

Ликвидацией очагов загрязнения на обеих площадках занимается Федеральный экологический оператор - структура госкопорации "Ростатом". На "Усольехимпроме" в декабре завершили комплекс неотложных мер, чтобы обезопасить наиболее сложные и опасные объекты - аварийные емкости с ядохимикатами, скважины, в которые закачивали отходы, нефтяную линзу, цех ртутного электролиза.

На БЦБК в качестве первоочередной меры снизили уровень надшламовых вод в картах-накопителях с отходами, чтобы избежать утечки в Байкал. Это является временным решением на период, пока не ликвидированы отходы комбината.

Закрывшийся в 2005 году "Усольехимпром" был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. Его площадка стала очагом экологического бедствия в моногороде Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза, остались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами.

БЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу озера Байкал на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин.