Свердловские власти увеличат объем средств на жилье для сирот в 2022 году более чем на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области направят в 2022 году на обеспечение жильем детей-сирот 1,7 млрд рублей против 1,2 млрд в 2021 году, сообщили в департаменте информационной политики региона. Таким образом, объем выделенных средств увеличится более чем на 40%.

"В 2022 году по решению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот будет направлено 1,7 млрд рублей. Это позволит обеспечить жильем около 900 человек," - говорится в сообщении.

По словам директора регионального фонда жилищного строительства Оксаны Вохминцевой, по показателю обеспеченности детей-сирот жильем область занимает лидирующие позиции среди регионов страны. "Мы уверенно движемся к цифре 900 человек в год. Самое большое число квартир в этом году получили дети-сироты Екатеринбурга - 185 человек. Всего в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот с 2010 года более 8 тыс. человек получили жилье", - цитирует департамент Вохминцеву.

Кроме того, в 2022 году на строительство или покупку нового жилья для многодетных семей планируется направить 116 млн рублей, это позволит примерно 160 семьям получить социальные выплаты. На обеспечение жильем молодых семей в 2022 году запланировано почти 118 млн рублей, средства направят более чем 200 семьям.