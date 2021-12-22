Власти Кузбасса отказались от создания бесковидных зон и преференций бизнесу за вакцинацию

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Кузбасса отказалось от идеи создания бесковидных зон и введения преференций для бизнеса, где 100% работников пройдут вакцинацию от коронавируса, поскольку сочло это нецелесообразным. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

"Мы не пошли развивать эту тему дальше в нормативную базу, потому что поняли, что вынудим предпринимателей включаться в хоровод дополнительных согласований, а связанные с этим издержки были бы существенные. Пришли к выводу, что нецелесообразно вовлекать в это предпринимателей, которые вынуждены будут концентрироваться не на своих бизнес-процессах, а на разных взаимоотношениях с государством, которое выдает свидетельства о бесковидных зонах", - сказал Ващенко.

При этом он отметил, что предприниматели в регионе и так активно вовлечены в процесс вакцинации, в частности это касается сферы услуг. Предприятия малого и среднего бизнеса делают это в своих коллективах добровольно и без дополнительных преференций.

"Те представители бизнеса, которые занимаются [предоставлением услуг], контактируют с гостями и посетителями, они демонстрируют высокий уровень вакцинации. Существенно большие сложности представляет уровень вакцинации нашего старшего поколения", - добавил зампредседателя правительства Кузбасса.

В июне губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что власти региона обсудили с бизнесом и предприятиями возможность создания бесковидных зон, где 100% работников пройдут вакцинацию. Планировалось, что инициатива не будет является обязательной для предпринимателей и не наложит ограничений на их работу, но даст им ряд преференций. В частности, рассматривался опыт Москвы, где предпринимателям отдельных отраслей за вакцинацию сотрудников предоставлялись отсрочки по аренде муниципальной недвижимости, господдержка по уплате процентов по кредитам и др.

Одним из главных ограничений в работе бизнеса в Кузбассе является система QR-контроля для посетителей, она действует с 15 ноября. QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании необходимы для допуска в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, кинотеатры, а также в торговые центры с развлекательной инфраструктурой.

Чтобы частично компенсировать издержки бизнесу, власти региона ввели налоговые льготы. Так, вдвое снижены ставки налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов. Льготы по уплате налога на имущество получили также владельцы торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем году арендную плату. Для них размер налоговых платежей будет уменьшен на сумму снижения арендной платы.