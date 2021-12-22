Совет по промышленной безопасности появится в Кузбассе после ЧП на шахте "Листвяжная"

ТАСС, 22 декабря. Совет по промышленной безопасности и охране труда при губернаторе появится в Кузбассе после ЧП на шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек, говорится в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Глава региона обратился с инициативой создать Совет при губернаторе Кузбасса по промышленной безопасности и охране труда. Членами Совета станут представители всех угледобывающих предприятий области - по одному от каждого", - говорится в сообщении.

Основной задачей совета станет повышение уровня безопасности на горнорудных предприятиях.

Планируется, что первое заседание совета пройдет в начале 2022 года.