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Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Совет по промышленной безопасности появится в Кузбассе после ЧП на шахте "Листвяжная"

Основной задачей совета станет повышение уровня безопасности на горнорудных предприятиях

ТАСС, 22 декабря. Совет по промышленной безопасности и охране труда при губернаторе появится в Кузбассе после ЧП на шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек, говорится в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

"Глава региона обратился с инициативой создать Совет при губернаторе Кузбасса по промышленной безопасности и охране труда. Членами Совета станут представители всех угледобывающих предприятий области - по одному от каждого", - говорится в сообщении.

Основной задачей совета станет повышение уровня безопасности на горнорудных предприятиях.

Планируется, что первое заседание совета пройдет в начале 2022 года.

 

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
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