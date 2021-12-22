VK запускает новую программу защиты данных пользователей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. VK сообщила о запуске новой программы защиты пользователей и их данных VK Protect. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду.

Программа объединит все технические решения, которые обеспечивают защиту в рамках экосистемы VK, и поможет людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации, отмечает компания.

В компании добавили, что в рамках программы будет расширено применение двухфакторной аутентификации, которая с помощью VK ID доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения.

Кроме того, в феврале 2022 года для администраторов сообществ "ВКонтакте" с более чем 10 тыс. подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной.

Уточняется, что в "Одноклассниках" новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.

"Единые сервисы безопаснее и надежнее, чем десятки разных учеток, за каждой из которых надо следить отдельно. В личном кабинете VK ID можно управлять подключенными к аккаунту проектами, завершать сессии VK ID - или менять пароль, если заметишь подозрительную активность. Двухфакторная аутентификация - еще один дополнительный слой защиты для всех", - отметил директор по информационной безопасности "ВКонтакте" Рустэм Газизов.

Кроме того, в начале года в личном кабинете VK ID появится Центр управления безопасностью пользователя, где можно будет подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными.

"В основе наших продуктов лежат открытость, безопасность и удобство распространения информации. Мы постоянно боремся с фишингом и максимально оперативно оповещаем наших пользователей о любой подозрительной активности. Мы планируем и дальше развивать это направление - вкладывать в него еще больше ресурсов и активно просвещать пользователей рунета", - добавила директор по экосистемным продуктам VK Ольга Фролова.

В рамках VK Protect также планируется перезапуск программы по выплатам исследователям безопасности (Bug Bounty) "ВКонтакте" и VK ID: она будет расширена, а уровень вознаграждения - повышен.