Число заражений коронавирусом в Югре впервые за 2,5 месяца снизилось до менее 190 за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) за сутки снизилось до 188 человек, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным регионального оперштаба, последний раз в Югре менее 190 новых случаев COVID-19 за сутки было зафиксировано 5 октября текущего года, когда их число составило 186. После этого количество новых заболевших с коронавирусной инфекцией в ХМАО ежесуточно росло и доходило до 261.

"За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах", - сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерли 11 человек. За все время в ХМАО, по данным на 22 декабря, 94,2 тыс. человек заболели ковидом, 87,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 923 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий.

Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.