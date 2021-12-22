В Туркмении вновь заявили об отсутствии коронавируса в стране

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, и поручил "активизировать превентивные меры". Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

"Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом. Но мы не должны расслабляться, так как сегодня во многих странах появляются новые штаммы этой опасной инфекции, в частности "омикрон". Известны пути его распространения из одной страны в другую. Это происходит путем перемещения людей и товаров через государственные границы", - сказал туркменский лидер во вторник на совещании с участием секретаря Государственного совета безопасности - зампреда Госкомиссии по ЧС и глав таможенной и миграционных служб.

Как уточнили в агентстве, на совещании рассматривались шаги по предотвращению завоза коронавируса, в частности омикрон-штамма, в Туркмению "посредством людей и товаров, пересекающих границу страны", после чего Бердымухамедов дал членам Госсовета безопасности "ряд конкретных поручений с целью активизации проводимых превентивных мер".

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. В начале июля в стране была запущена кампания по обязательной вакцинации от COVID-19 всех жителей старше 18 лет. Для этого используются российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также китайский препарат CoronaVac.