Ученые не нашли аналогов найденному в Антарктиде образцу метеорита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ) провели предварительный анализ найденного в Антарктиде фрагмента. Аналога этому образцу не оказалось в базе метеоритного бюллетеня, сообщил в среду на пресс-конференции руководитель поискового отряда Александр Пастухович.

18 ноября пресс-служба университета сообщала, что исследователи нашли первый образец. Предварительно находка определена как метеорит-хондрит.

"Тот состав минералов, который мы определили, он уникален. <…> По тем характеристикам: концентрации некоторых элементов, соотношениям минералов, мы пока не нашли аналога в базе данных метеоритного бюллетеня", - сказал Пастухович, уточнив, что дополнительные данные пока предоставить нет возможности, они требуют уточнений.

Участники поискового отряда УрФУ вернулись из Антарктиды 4 декабря. Работа проводилась в составе 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Лагерь отряда был установлен в районе горного массива Вольтат.

В составе группы антарктической миссии - Виталий Лазо и Руслан Колунин, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, профессор Казанского федерального университета Данис Нургалиев и бизнесмен Андрей Назаров.

Первая в современной российской истории антарктическая метеоритная экспедиция была организована университетом в 2015 году.